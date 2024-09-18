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У Ярославлі спалахнула сильна пожежа через атаку дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Ярославлі спалахнула сильна пожежа через атаку дронів
Пожежа в Ярославлі
фото: «РИА Новости»

За даними російських джерел, постраждали шість пожежників

У Ярославлі Ярославської області РФ спалахнув склад із паливно-мастильними матеріалами. Про це повідомило регіональне відділення МНС Росії в коментарі пропагандистам «РИА Новости».

«На вулиці Механізаторів 16А горить одноповерхова будівля розмірами 30 на 15 метрів, горіння відбувається на всій площі. Попередньо, будівля є складом, горять покришки та паливно-мастильні матеріали», – сказала представниця відомства.

Пожежа в Ярославлі
Пожежа в Ярославлі
фото: МНС РФ

Місцеві розповіли, що чули вибухи.

За даними російського телеграм-канала «112», шість співробітників МНС РФ постраждали під час гасіння пожежі на складі у Ярославлі. Дані про потерпілих уточнюються.

Пожежа в Ярославлі
Пожежа в Ярославлі
фото: МНС РФ

Офіційна причина пожежі наразі невідома. За даними міноборони РФ, під час масованої атаки дронів на РФ у Ярославській областій жодних цілей збито не було.

Нагадаємо, що вночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Вибухова хвиля від детонації була такої потужності, що російська влада оголосила евакуацію.

Міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

Крім того, як стверджують російські телеграм-канали, росіяни під час збиття дронів, влучили по Смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований  момент одного із ударів російського самохідного зенітно ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) Панцир-С1 по Смоленській АЕС.

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Теги: пожежа росія війна дрон

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