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Через дефіцит кадрів Кремль перекинув «космічну піхоту» на Курщину – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Через дефіцит кадрів Кремль перекинув «космічну піхоту» на Курщину – британська розвідка
У розвідці Британії розповіли про дефіцит кадрів у російській армії, що пов’язано із ситуацією в Курській області
фото: з відкритих джерел

За даними британської розвідки, відволікання людей з раніше високопріоритетних областей свідчить про нестачу особового складу

Російська влада намагається захистити Курську область від українського наступу, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Але все одно Кремлю бракує кадрів у російській армії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у X.

Згідно зі звітом російського розслідувального видання «Важливі історії», одним із підрозділів, розгорнутих для захисту від українського вторгнення до Курської області, є спеціалізований мотострілковий полк, сформований з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС). Мотострілковий полк був сформований у травні 2024 року і підпорядковується угрупованню військ Росії «Север».

Повідомляється, що до складу мотострілецького полку, укомплектованого Повітряно-космічних сил, входять ті, хто раніше обіймав спеціальні посади, такі як оператори РЛС раннього попередження та у рядах важких бомбардувальників дальньої авіації.

За даними британської розвідки, відволікання людей з цих раніше високопріоритетних областей свідчить про нестачу особового складу. Їх використовують не за призначенням і як піхоту, що може знизити можливості Росії щодо повернення території в Курській області.

«Росія продовжує створювати нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки свого підходу до масової виснажливої війни проти України. Високі показники втрат, що виникають внаслідок цього, означають, що Росії необхідно постійно поповнювати особовий склад піхоти на передовий, що майже напевно продовжить обмежувати здатність Росії формувати підрозділи із вищим потенціалом», – зазначають в міноборони Британії.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 93 населені пункти вдалося звільнити. 

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: Курщина розвідка росія путін Москва британська розвідка

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