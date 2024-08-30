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Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
Втрата F-16 та пілота вплине на ефективність протиповітряної оборони
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як зазначив Інститут вивчення війни, втрата озброєння та літаків під час бойових дій не є чимось новим

Будь-які втрати серед і так обмеженої кількості переданих винищувачів F-16 та підготовлених пілотів матимуть великий вплив на їхню експлуатацію Україною, зокрема, як частини ППО чи підтримки повітряно-наземних ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що втрата озброєння та літаків під час бойових дій не є чимось новим. І очікується, що Україна втратить на фронті ще певну частину наданої Заходом військової техніки.

«Однак будь-яка втрата серед і без того обмеженої кількості наданих Україні Заходом F-16 та навчених пілотів вплине на здатність експлуатувати F-16 у найближчій перспективі в межах її об'єднаної парасольки протиповітряної оборони або в ролі підтримки «повітря-земля», – вважає ISW.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. Згодом Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь – не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.

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Теги: винищувач F-16 війна системи ППО

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