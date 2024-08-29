У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу
Партизани отримали документи, що свідчать про поширення саботажу серед працівників заводів
У Росії та Білорусі масово шириться саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомляє кримсько-татарський рух опору «Атеш».
Представники руху отримали текстовий документ, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу.
В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств.
Працівників ОПК закликають працювати повільніше, збільшувати час проведений в туалеті та на перекурах, давати заплутані відповіді на запитання та перепитувати про кожне завдання та просити все повторити.
Як повідомляє агент «Атеш», робітники з сприймають ці заклики і готові діяти.
Нагадаємо, представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Раніше у Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України.
Коментарі — 0