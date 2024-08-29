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У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу
У Росії та Білорусі шириться саботаж на заводах ОПК
фото з відкритих джерел

Партизани отримали документи, що свідчать про поширення саботажу серед працівників заводів

У Росії та Білорусі масово шириться саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомляє кримсько-татарський рух опору «Атеш».

Представники руху отримали текстовий документ, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. 

У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу фото 1

В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. 

Працівників ОПК закликають працювати повільніше, збільшувати час проведений в туалеті та на перекурах, давати заплутані відповіді на запитання та перепитувати про кожне завдання та просити все повторити.

Як повідомляє агент «Атеш», робітники з сприймають ці заклики і готові діяти.

Нагадаємо, представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Раніше  у Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України. 

Теги: Білорусь росія завод

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