У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу

У Росії та Білорусі шириться саботаж на заводах ОПК

Партизани отримали документи, що свідчать про поширення саботажу серед працівників заводів

У Росії та Білорусі масово шириться саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомляє кримсько-татарський рух опору «Атеш».

Представники руху отримали текстовий документ, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу.

В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств.

Працівників ОПК закликають працювати повільніше, збільшувати час проведений в туалеті та на перекурах, давати заплутані відповіді на запитання та перепитувати про кожне завдання та просити все повторити.

Як повідомляє агент «Атеш», робітники з сприймають ці заклики і готові діяти.

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