Росія внесла фонд Джорджа Клуні до реєстру «небажаних»

19 серпня, російська генпрокуратура визнала небажаною у Росії діяльність фонду Джорджа Клуні

Міністерство юстиції РФ внесло фонд американського актора Джорджа Клуні до реєстру «небажаних». Про це повідосляють росЗМІ.

Також мін'юст РФ оголосив «небажаною» неурядову організацію із ФРН «Депутати мирної Росії».

Раніше, 19 серпня, російська генпрокуратура визнала небажаною у Росії діяльність фонду Джорджа Клуні.

Також сьогодні стало відомо, що Росія заборонилв в'їзд на територію країни 92 громадянам США «у відповідь на русофобський курс Байдена».

«Окрім керівників та чиновників різної ланки силових відомств та спецслужб, голів ключових компаній ВПК та фінансових інститутів, що поставляють озброєння ЗСУ та спонсорують режим у Києві, до «стоп-листа» включені також співробітники редакцій та репортери провідних видань ліберал-глобалістського штибу, причетні до виготовлення та поширення «фейків» про росію та російські збройні сили, пропагандистське «прикриття» розв'язаної Вашингтоном «гібридної війни», — заявили у російському відомстві.

Зазначимо, Джордж Клуні є співзасновником фонду The Sentry. Це розслідувальна та політична організація, яка створює звіти щодо збройних конфліктів, зокрема оприлюднюючи людей та організацій, які пов’язані з корупцією та насильством під час воєн. Організація, зокрема, бореться зі спонсорами збройних конфліктів в Африці.

Раніше повідомлялося, що юристи фонду американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль «За справедливість» хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До слова, Амаль Клуні, відома британська юристка та дружина голівудського актора Джорджа Клуні, виступила на дискусії фонду Clooney Foundation For Justice у Нью-Йорку, де розповіла про незвичайний малюнок свого сина. Олександр Клуні присвятив промовистий малюнок російському диктатору Володимиру Путіну. 5-річний хлопчик зобразив в'язницю, у який, за його словами, має сидіти злочинець.