У Воронезькій області РФ атаковано склад з боєприпасами

Через атаку людей з двох населених пунктів було евакуйовано

У ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Він повідомив, що ППО та РЕБ нібито знищила БпЛА літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. Попри загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів, за словами Гусєва, детонації не було.

За даними місцевих жителів, БпЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка.

Оперативні служби ухвалили рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів. Згодом займання вдалося ліквідувати і жителі повертаються до своїх будинків.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Місцеві мешканці повідомляють, що горить кілька цистерн на нафтобазі.