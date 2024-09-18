Знищення ракетного арсеналу та евакуація населення: що відомо про влучання в Торопець

Директор Центру протидії дезінформації повідомив, що наскладі у Торопці Тверської області росіяни зберігали ракети до «Град»

Місцева влада не визнала атаку на військову частину, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Вибухова хвиля від детонації була такої потужності, що споруди у навколишніх населених пунктах залишилися без вікон та дверей. Російська влада оголосила евакуацію.

Главком зібрав головну інформацію про атаку безпілотників на Торопець.

Де розташований Торопець

Місто є адміністративним центром Торопецького району Тверської області та лежить близько за 480 км від кордону з Україною.

Деталі атаки 18 вересня

Уночі у місті Торопець пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі стверджували, що буцімто уражено військову частину та склад з боєприпасами.

скриншот: Google maps

Директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що на складі у Торопці Тверської області росіяни зберігали ракети до «Град», С-300 та С-400, вироблені балістичні ракети до «Іскандер» і починали створювати запас північнокорейських KN23.

⚡️Рашистськими пабліками шириться інформація про атаку дронів на військову частину у Торопці (Тверська область, РФ)💥 pic.twitter.com/sFpRqASYXb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

«Масштаби детонації складу у Тверській області вражають. Таке можна було спостерігати під час перших підривів російських складів, коли снарядів у рф було багато. Горить 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ. На складі зберігалися реактивні снаряди для РСЗВ, мінометні міни та зенітні ракети. Загалом обсяги запасів оцінюються у 30 тис. тонн», – пише журналіст Денис Казанський.

💥💥Вночі в результаті удару БпЛА було знищено склад боєприпасів в місті Торопець Тверської області pic.twitter.com/cbmy1IQGgG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

За повідомленнями російського Telegram-каналу ASTRA у Торопці перебуває в/ч 54 169 ТТ. Також у Торопці є ще одна військова частина – колишня в/ч 55443, нині – 11777.

Що відомо про арсенал для зберігання ракет

Про те, що в Торопці будується арсенал для зберігання ракет та інших боєприсів, у 2015 писав «Військовий огляд», у 2018 році – російські ЗМІ.

У 2018 році про майбутній арсенал російські військові говорили, що він «дозволяє укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їх збереження та вибухопожежобезпечність»

«Арсенал комплексного зберігання боєприпасів, ракет та вибухових речовин, який будують у місті Торопці Тверської області, відповідає найвищим світовим стандартам», – про це розповів заступник голови Міноборони Росії Дмитро Булгаков, який зараз заарештований у справі про корупцію.

Архівне відео (02.06.18) Тверська область



"Арсенал комплексного зберігання боєприпасів, ракет та вибухових речовин, який будують у Торопці, відповідає найвищим світовим стандартам", - заступник міністра оборони рф Булгаков, який зараз заарештований у справі про корупцію. pic.twitter.com/0jDoJIWFdI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

Булгаков зазначив, що повне завантаження кожного сховища арсеналу складає до 240 тонн, а вартість арсеналу складає 3,6 млрд рублів.

Реакція місцевої влади та наслідки

Місцева влада атаку на військову частину не визнала, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА. Згодом адміністрація Торопецького округу опублікувала інструкцію для місцевих жителів, які мають терміново евакуюватись із місця «серйозної пожежі» у місті Торопець.

За повідомленнями місцевої влади, на Базарній площі міста стоять автобуси для евакуації. Транспорт рушить трасою М9 у бік міста Західна Двіна. Ймовірно, там люди будуть розміщені у тимчасових пунктах.

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фото: telegram / astra

Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, розташоване прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів спливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району ASTRA.

Дані про землетрус у регіоні

За даними Volcanodiscovery, о 3.56 ранку за московським часом в Торопці було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8 балів. Після цього було ще 7 слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

Крім того, як стверджують російські телеграм-канали, росіяни під час збиття дронів, влучили по Смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зенітно ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) Панцир-С1 по Смоленській АЕС.