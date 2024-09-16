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Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині
Біля зруйнованої під час російських обстрілів будівлі у Суджанському районі. Росія бомбить свої села
фото: Олег Пальчик, ТРО Медіа

Суджу обстрілюють дронарі-стажери? Українські військові знайшли пояснення хаотичності та неточності обстрілів

З огляду на те, як ведуться обстріли населених пунктів Курщини, за пультами російських дронів сидять військові, які навчаються. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив пресофіцер військової комендатури у Курській області полковник Олексій Дмитрашківський.

За словами пресофіцера, під час так званого контрнаступу російських військ почастішали обстріли населених пунктів, обстрілюються місця проживання мирних мешканців.

«Застосовують і КАБи, й артилерію, і дрони-камікадзе. З огляду на те, як ведуться обстріли, за пультами цих дронів сидять військові, які навчаються. Помітно, що обстріли хаотичні, і дрони падають в основному на приватні будинки, де й близько немає українських військових», – пояснив Дмитрашківський.

За словами пресофіцера, для російських Збройних сил це не дивина, вони так роблять з 2014 року, коли курсанти артилерійського училища обстрілювали населений пункт Гранітне на Донбасі, Іловайськ.

«Тоді державні іспити у військовому виші курсанти здавали на полі бою. З території Росії їх вивозили на передові рубежі – і вони здійснювали, як уміли, артилерійські обстріли, пуски ракет», – нагадав Дмитрашківський.

Пресофіцер припускає, що зараз росіяни так само продовжують стажувати своїх майбутніх фахівців у бойових умовах.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії. Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

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Теги: росія обстріл військові росіяни Курщина

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