У ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі

Список буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом

В ЄС триває робота над четвертим пакетом санкцій проти Білорусі – йде узгодження списку людей, які підпадуть під нові обмеження.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

За його словами, країни Балтії можуть ввести свій пакет санкцій.

«Четвертий пакет санкцій (проти Білорусі, – ред) – це європейський пакет санкцій. Поки що немає ясних критеріїв, як він буде складатися. Ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країн Балтії. На початковому етапі я не можу надати інформацію, йдуть дискусії, збираються докази щодо списку цих осіб», – сказав Ландсбергіс.

Він підкреслив, що список буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року.

Протягом півроку протестних акцій не менше пʼяти людей загинуло, сотні було затримано.

Согодні стало відомо про те, що Слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича, яких офіційний Мінськ звинувачує у екстремістській діяльності.