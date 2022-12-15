У кабінеті начальника поліції Польщі вибухнув подарунок з України

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на подію і розбираються

Внаслідок вибуху правоохоронець отримав легкі поранення

У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один з керівників українських служб. Подія сталася сьогодні, 15 грудня. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ Польщі.

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Як зазначає відомство, сьогодні у кімнаті, що примикає до кабінету начальника поліції, стався вибух.

«Один з подарунків, отриманих командувачем під час робочого візиту до України 11-12 грудня цього року, де він зустрівся з керівниками української поліції та Служби надзвичайних ситуацій, вибухнув. Це був подарунок від одного з керівників українських служб. Внаслідок вибуху командир отримав легкі поранення та відучора знаходиться у лікарні під наглядом», – сказано в повідомленні МВС.

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Також легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.

У МВС додають, що вже попросили українську сторону надати пояснення. Справою зайнялися прокуратура та відповідні служби.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на подію і розбираються.

Раніше повідомлялося, що у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства.