Польща збудує електронний бар'єр на кордоні з Росією

У Польщі збудують електронний бар'єр на кордоні з РФ

Електронний бар'єр матиме довжину 199 км і охопить увесь сухопутний кордон з Калінінградською областю

Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією. Про це 9 грудня повідомила прикордонна служба країни.

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«Сьогодні Прикордонна варта підписала контракт з TELBUD SA на будівництво електронного бар'єру на кордоні з Російською Федерацією», – йдеться у повідомленні.

Вартість робіт оцінюється на суму понад 373 млн злотих ($83,7 млн).

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За даними прикордонників, електронний бар'єр матиме довжину 199 км і охопить увесь сухопутний кордон з Калінінградською областю (крім Віслінської коси, де електронні системи охороняють кордон уже кілька років).

«Будівництво організується в результаті набрання чинності законом про будівництво об'єктів охорони державного кордону. Він визначає правила побудови охорони польського кордону, який також є зовнішнім кордоном Євросоюзу. Рішення створило правову основу для швидкої та ефективної реалізації інвестицій», – наголосили у Прикордонній варті Польщі.

Зазначимо, влітку на польсько-білоруському кордоні завершили будівництво п’ятиметрової стіни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ. На березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська, з'явився колючий дріт.