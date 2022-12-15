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Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму. Резніков відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму. Резніков відреагував
фото з відкритих джерел

Резніков: «Все більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути переможені та покарані»

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Польщею Росії державною-спонсором тероризму. Про це він написав у Twitter.

«Я вітаю рішення Сейму визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все більше і більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна це зробить. Чим швидше тим краще», – написав він.

Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму. Резніков відреагував фото 1

Нагадаємо, сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи. Радбез РФ відреагував погрозами.

Також президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно у Польщі розмістити системи Patriot.

Крім того, Польща розмістить нові танки на кордоні з РФ.

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Теги: війна росія окупанти Україна Олексій Резніков Польща

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