Польща визнала РФ державою-спонсором тероризму. Резніков відреагував

Резніков: «Все більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути переможені та покарані»

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Польщею Росії державною-спонсором тероризму. Про це він написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я вітаю рішення Сейму визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все більше і більше країн усвідомлюють, що терористи повинні бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна це зробить. Чим швидше тим краще», – написав він.

Нагадаємо, сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи. Радбез РФ відреагував погрозами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно у Польщі розмістити системи Patriot.

Крім того, Польща розмістить нові танки на кордоні з РФ.