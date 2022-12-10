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Попередження Путіну. Польща розмістить нові танки на кордоні з РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Попередження Путіну. Польща розмістить нові танки на кордоні з РФ
Polska Zbrojna

Частина екіпажів танків ще проходить навчання в Кореї і після завершення тренувань «вони будуть готові стримувати агресора»

Польща має намір розмістити нові корейські танки К2 на північному сході Вармінсько-Мазурського воєводства, що поблизу кордону з Калінінградською областю Росії. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Polska Zbrojna.

«Невипадково першим підрозділом, який отримав на озброєння танки К2, стала 20-та механізована бригада… Батальйон танків К2 буде розміщено в Мазурах, а також такий підрозділ буде створено в Оструді, де незабаром розпочнеться відновлення ліквідованого у 2011 році танкового батальйону», – сказав Блащак.

Зазначається, що польські військові добре підготовлені для захисту Батьківщини, «про що свідчить їхня щоденна служба, зокрема на кордоні Польщі та білорусі і Польщі й Калінінградської області Росії».

Частина екіпажів танків ще проходить навчання в Кореї і після завершення тренувань «вони будуть готові застосовувати цю техніку і стримувати агресора».

Раніше повідомлялося, що Польща збудує електронний бар'єр на кордоні з Росією. Він матиме довжину 199 км і охопить увесь сухопутний кордон з Калінінградською областю.

Нагадаємо, влітку на польсько-білоруському кордоні завершили будівництво п’ятиметрової стіни.

Теги: окупанти танки Польща росія Україна війна

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