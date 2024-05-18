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У Киргизстані спалахнули масові протести проти іноземців (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Киргизстані спалахнули масові протести проти іноземців (відео)
У Киргизстані спалахнули заворушення
фото: Sputnik Кыргызстан

Киргизи вийшли на вулиці, щоб помститися за співвітчизників, постраждалих у бійці з іноземцями

Учора ввечері, 17 травня, спалахнули масові заворушення у столиці Киргизстану Бішкеку. Приблизно тисяча людей зібралася біля гуртожитку, де мешкають іноземні студенти. Усі правоохоронці міста були підняті по тривозі. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Як зазначається, причиною протесту стало те, що 14 травня у дворі біля одного з хостелів місцеві мешканці побилися з іноземними студентами. Імовірно, єгиптяни та пакистанці побили кількох киргизів.

Жителі Бішкека вийшли на вулицю, щоб заступитися за своїх співвітчизників. За попередніми оцінками, було майже тисяча протестувальників.

Імовірно, натовп місцевих розшукував та бив іноземних студентів і громив гуртожитки, де вони проживали. Також повідомлялося про мародерства. Весь особовий склад поліції Бішкека був піднятий по тривозі, силовики почали затримання і розігнали протестувальників.

Згодом міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що ситуація в Бішкеку стабільна й контрольована. Силовики затримали трьох іноземців, які розпочали бійку 14 травня. За фактом побиття іноземцями місцевих мешканців порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, що на початку травня міністерство закордонних справ Киргизстану рекомендувало громадянам на деякий час утриматися від поїздок до Росії. 

Теги: протест Киргизстан бійка

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