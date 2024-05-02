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У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту

Катерина Іванова
glavcom.ua
У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту
Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який його критики називають «російським»
фото: Telegram / Paper Kartuli

Найчастіше у постраждалих спостерігалися головний біль і печіння в очах

Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про госпіталізацію вісьмох постраждалих учасників акції проти ухвалення закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

«У постраждалих – ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянках обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів», – заявили у міністерстві.

У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту фото 1
фото: Telegram / Paper Kartuli
У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту фото 2
фото: Telegram / Paper Kartuli

Одного з постраждалих уже виписали. Семеро людей залишаються під наглядом медиків. За даними МОЗ, їхній стан задовільний.

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фото: Telegram / Paper Kartuli

Наразі біля парламенту чергують 20 бригад «швидкої». На місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих спостерігалися головний біль і печіння в очах.

Нагадаємо, тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який його критики називають «російським». Силовики застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ.

Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують їх використання.

Також Спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, з 23:00 години 1 травня запровадив посилені заходи безпеки в країні. Водночас протестувальники проти закону про іноагентів перекрили проїжджу частину біля набережної у центрі Тбілісі.

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Теги: закон Telegram поранення Грузія протест

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