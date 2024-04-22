У Києві школярі побили 13-річного однолітка: поліція відкрила провадження

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту

У одній зі шкіл Києва однолітки побили 13-річного учня. В результаті бійки у хлопця діагностували розрив яєчка, також у нього сильно набрякла нога. Як написала мама постраждалого хлопця у Facebook-спільноті «Лікарі та пацієнти Києва», її сина сильно вдарили в пах.

Поліція Києва розпочала перевірку інформації про травмування школяра, яка надійшла від лікарів медичного закладу. Під час перевірки ювенальні поліцейські встановили, що подія трапилася в одній зі шкіл Дніпровського району Києва. Попередньо 13-річний хлопець отримав тілесні ушкодження внаслідок конфлікту з однокласником.

Прокуратура міста Києва повідомила, що за заявою матері дитини проводиться досудове розслідування.

Операцію провели тільки на десятий день після побиття, бо підліток спочатку боявся розповісти про те, що сталося у школі Допис мами хлопця у соцмережі

Жінка побачила на тілі дитини тілесні ушкодження в області паху. Хлопчик не одразу, а лише за тиждень розповів, що у нього був конфлікт з учнями інших класів на перерві.

На фото, оприлюдненому мамою побитого, можна помітити, що у хлопчика одна нога помітно товща за другу фото facebook.com/groups/LikariTaPacientiKievaRazom

На даний час ювенальними прокурорами та дізнавачами проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості.

Нададуть й оцінку виконанню професійних та службових обов’язків особами, які займаються вихованням та навчанням дітей, оскільки обов’язок навчального закладу — забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею — умисне легке тілесне ушкодження.

Досудове розслідування проводить Дніпровське райуправління поліції Києва.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки військовослужбовець штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.