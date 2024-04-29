Протести у Грузії: правоохоронці затримали колишнього міністра Петріашвілі (відео)

Досі МВС Грузії не назвало загальної кількості затриманих на акції 28 квітня

На протестній акції проти закону про «іноагентів» у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі, передають «Новости Грузия».

Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.

За словами дружини Петріашвілі, телеведучої Еки Мішвеладзе, політик перебуває у слідчому ізоляторі в столичному районі Дігомі. «Це незаконне затримання, і взагалі все, що робили поліцейські, було незаконно», – заявила вона.

Петріашвілі обіймав посаду держміністра у 2012-2014 роках. Партія «Вільні демократи», яку він представляв, на той час входила до керівної коаліції разом із «Грузинською мрією».

Досі МВС Грузії не назвало загальної кількості затриманих на акції 28 квітня.

Участь у мітингу перед парламентом брали тисячі людей. Вони вимагали відкликання законопроєкту, який західні партнери Грузії називають авторитарним та інспірованим Росією.

Ситуація, як зазначено, загострилася після того, як демонстранти звернулися до поліції з проханням вивісити прапори Грузії та ЄС на сцені, підготовленій до мітингу правлячої партії «Грузинська мрія». Конструкцію охороняли сотні патрульних поліцейських.

Як зазначає видання, словесні перепалки переросли в сутички. Співробітники МВС використовували металеві огорожі, щоб відштовхнути демонстрантів, які наближалися до сцени. Поліція застосувала в натовпі перцевий спрей.

Раніше повідомлялося, що під час протестів у Грузії поліція побила депутата, який брав участь у боях під Києвом.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки