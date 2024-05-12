Лідерів нема. Деканоїдзе розкрила кухню грузинських протестів

Деканоїдзе переконана, що у Грузії з’явиться нова опозиційна конфігурація, інакше боротися з Іванішвілі буде складно

Протести проти «закону про іноагентів»: молоді люди самоорганізуються

В грузинської опозиції були проблеми і лідера справді немає, а протести влаштовують молоді люди, які самоорганізуються та збираються перед парламентом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

«Наразі люди самоорганізуються та збираються на найбільшій локації – перед парламентом. Там стоять динаміки. До речі, багатьох людей, які хочуть допомогти нам апаратурою, просто залякують. Інколи групи молоді збираються та перекривають дороги. Такої інфраструктури, яка б стояла 24 години, поки немає; акції не тривають цілодобово», – пояснила вона.

Деканоїдзе додала, що у людей є з собою все необхідне, починаючи від протигазів до засобів, якими промивати очі, на випадок, коли їх труять газом.

«Є організації, молоді люди, які самоорганізуються. Вони навіть політиків в обличчя не знають. Наприклад, є така група у Facebook, через яку люди, які приїжджають з регіонів, шукають місце, де тимчасово зупинитися у різних сім’ях. Зараз у цій групі вже близько 130 тисяч людей, які допомагають одне одному – роблять внески, роздають їжу під час акцій протесту», – розповіла грузинська опозиціонерка.

На думку політикині, відсутність лідера в грузинської опозиції – це на краще, адже «пропаганді простіше дискредитувати лідерів». Вона назвала урядові канали «Імеді», «Руставі» «дуже потужною зброєю», яка активно дискредитує опозицію протягом 12 років.

«Напевно, буде якась нова опозиційна конфігурація, бо інакше боротися з Іванішвілі буде складно», – вважає Деканоїдзе.

Як повідомлялося, у грузинської правлячої партії «Грузинська мрія» є тітушки, які б’ють молодь, а контролює їх ексгравець київського «Динамо», мер Тбілісі Каха Каладзе. «Я спілкуюся зі звичайними людьми під час протестів і можу сказати, що для «Грузинської мрії» вже давно не існує меж. У них, як у Януковича свого часу, є тітушки – такі спортивні люди, які ходять у спортивних штанах і б’ють молодь», – заявила Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» – аналог російського закону про «іноагентів». Він зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси. Правляча партія «Грузинська мрія» планує остаточно схвалити закон у травні.