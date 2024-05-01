Кремль зробив аналогічні безпідставні заяви про те, що Захід контролює Україну, і організував «кольорові революції» в кількох пострадянських країнах

Колишній прем’єр-міністр Грузії та засновник політичної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі повторив серію стандартних інформаційних операцій Кремля під час свого першого публічного виступу після оголошення про своє повернення в грузинську публічну політику в грудні 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Іванішвілі стверджував, що вплив і контроль Заходу над Грузією призвели до переслідувань невинних грузинів і що Захід наказав і скерував всю політику прозахідних грузинських урядів. Іванішвілі заявляв, що намагався звільнити Грузію від контролю Заходу під час перебування на посаді прем'єр-міністра і повернувся в політику, щоб завершити цю роботу. Іванішвілі звинуватив «партію глобальної війни», яку він охарактеризував як невизначених західних гравців, які мають вирішальний вплив на НАТО та Європейський Союз (ЄС), у тому, що вона розглядає Грузію та Україну лише як «гарматне м’ясо» проти Росії та змусила Грузію та Україну протистояння з Росією в 2008, 2014 і 2022 роках.

Законопроєкт про «іноземних агентів», який Комітет з правових питань грузинського парламенту нещодавно схвалив у другому читанні на тлі триваючих протестів проти законопроєкту, вимагатиме від НУО, які отримують понад 20 відсотків свого фінансування з іноземних джерел, щоб зареєструватися як «організація, яка переслідує інтереси іноземної держави».

Кремль зробив аналогічні безпідставні заяви про те, що Захід контролює Україну, і організував «кольорові революції» в кількох пострадянських країнах, намагаючись делегітимізувати прозахідні уряди в пострадянських країнах і ставлять під сумнів суверенітет цих країн. Кремль також регулярно звинувачує Захід у використанні України як «проксі» в тому, що Кремль вважає своєю довгостроковою екзистенціальною конфронтацією із Заходом і НАТО.

Нагадаємо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський народ позбавлений права на мирний протест та закликала термінового припинити розгін акції протесту в Тбілісі проти «закону про іноагентів».

Також перед будівлею парламенту Грузії на вулиці Читадзе відбулося фізичне протистояння між поліцією та учасниками акції проти закону про «іноагентів».