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Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»
Зурабішвілі закликає припинити розгін мітингу
фото: Reuters

Зурабішвілі зазначила, що під час демонстрації не було жодних загроз правопорядку з боку мітингувальників

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський народ позбавлений права на мирний протест та закликала термінового припинити розгін акції протесту в Тбілісі проти «закону про іноагентів». Відповідні думки вона висловила у соцмережі Х.

«Абсолютно необґрунтоване, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників у Тбілісі. Повна відповідальність лягає повністю на уряд. Грузинський народ позбавлений права на мирний протест», – написала президентка.

Зурабішвілі зазначила, що під час демонстрації не було жодних загроз правопорядку з боку мітингувальників.

«Соромно протистояти молоді, коли в тебе претензії на народність. Соромно апелювати до віри та заохочувати насильство у Страсний тиждень», – сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети та почали відтісняти учасників акції від входів до будівлі, аби депутати партії влади могли виїхати з парламенту. Щонайменше 20 людям знадобилась медична допомога.

Зазначимо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Також на протестній акції проти закону про «іноагентів» у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі. Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.

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Теги: Грузія Міноборони Грузії мітинг протест

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