Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»

Зурабішвілі зазначила, що під час демонстрації не було жодних загроз правопорядку з боку мітингувальників

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський народ позбавлений права на мирний протест та закликала термінового припинити розгін акції протесту в Тбілісі проти «закону про іноагентів». Відповідні думки вона висловила у соцмережі Х.

«Абсолютно необґрунтоване, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників у Тбілісі. Повна відповідальність лягає повністю на уряд. Грузинський народ позбавлений права на мирний протест», – написала президентка.

Зурабішвілі зазначила, що під час демонстрації не було жодних загроз правопорядку з боку мітингувальників.

«Соромно протистояти молоді, коли в тебе претензії на народність. Соромно апелювати до віри та заохочувати насильство у Страсний тиждень», – сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети та почали відтісняти учасників акції від входів до будівлі, аби депутати партії влади могли виїхати з парламенту. Щонайменше 20 людям знадобилась медична допомога.

Зазначимо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Також на протестній акції проти закону про «іноагентів» у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі. Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.