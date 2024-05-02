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Киргизстан радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Киргизстан радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії
МЗС Киргизстану стверджує, що інформація про масові відмови по дипломатичній лінії не підтверджується
фото AFP

У МЗС зазначили, що рекомендацію було надано у зв'язку з появою інформації в ЗМІ про масову відмову громадянам Киргизстану у в'їзді до РФ

Міністерство закордонних справ Киргизстану рекомендувало громадянам на деякий час утриматися від поїздок до Росії. Про це повідомляється на сайті МЗС Киргизстану. 

«Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки на її територію до зняття раніше введених додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через державний кордон, а за необхідності виїзду завчасно перевірити наявність обмежень на в'їзд до Російської Федерації», - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що рекомендацію було надано у зв'язку з появою інформації в ЗМІ про масову відмову громадянам Киргизстану у в'їзді до РФ. Водночас у відомстві стверджують, що інформація про масові відмови не підтверджується по дипломатичній лінії.

Нагадаємо, 25 березня міністерство закордонних справ Киргизстану вже зверталося до своїх громадян із закликом тимчасово утриматися від поїздок до Росії.  Тоді громадянам, які «не мають вагомих підстав для виїзду до РФ», рекомендували тимчасово утриматися від поїздки – до скасування додаткових заходів безпеки.

До слова, парламент Киргизстану схвалив законопроєкт щодо зміни державного прапору. Автори документа переконані – не дивлячись на те, що зміни незначні, вони є важливими.

Зазначається, що ініціаторами законопроекту виступають спікер парламенту Нурланбек Шакієв та депутат Улан Прімов. Вони пропонують змінити форму променів сонця на прапорі Киргизстану, щоб його «не плутали з соняшником». Вони хочуть поміняти форму променів з хвилеподібних на прямі, а також додати один прут в тундук – символ киргизького житла, який на прапорі зображений в центрі сонця.

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За словами Шакієва, тундук має бути змінений, бо чотири лозини в тундуку були на юртах багатих киргизів, а три – у бідняків. Президент країни Садір Жапаров підтримав ініціативу депутатів і висловив переконання, що з новим державним прапором Киргизстан «буде розвиненою і самостійною країною, подібно до променів сонця на прапорі».

Багато мешканців країни виступають проти ініціативи депутатів парламенту. У соцмережах навіть запустили флешмоб #неменяйтепрапор.

Теги: росія Киргизстан кордон

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