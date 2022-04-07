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    У Кишеневі під посольством РФ відбувся мітинг за Україну (фото)

    На плакатах було написано &laquo;Путін=Гітлер&raquo; - У Кишеневі під посольством РФ відбувся мітинг за Україну (фото)

    На плакатах було написано «Путін=Гітлер»

    фото: glavcom.ua

    Десяток активістів протестували проти російської агресії

    У Молдові біля посольства Росії пройшла акція на підтримку України, передає кореспондент «Главкома». У Кишиневі, 6 квітня, під стінами російського посольства в Республіці Молдова активісти провели демонстрацію.

    Під стіни посольства прийшло десяток активістів із плакатами «Стоп Путін» та «Україно, Бессарабія з тобою».

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    На плакатах було написано «Путін=Гітлер». фото: glavcom.ua
    На плакатах було написано «Путін=Гітлер». фото: glavcom.ua
    На плакатах було написано «Путін=Гітлер». фото: glavcom.ua

    Як повідомляв «Главком», нещодавно ворота будівлі посольства Росії в Румунії протаранила автівка, після чого стався вибух.

    Також після звірств, які вчинили росіяни з мирним населенням у Бучі, на Київщині європейські країни в знак солідарності висилають десятки російських дипломатів.

    Наприклад, Іспанія визнала: російські дипломати небезпечні для країни.

    Також Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.

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    Теги: вибух росія окупанти Молдова акція війна путін активісти Україна окупація #stoprussia
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    У Кишеневі під посольством РФ відбувся мітинг за Україну (фото)