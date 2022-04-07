Воєнний стан: у Києві заборонено відвідувати ліси

Заборона діє задля безпеки українців

На період дії воєнного стану столична влада заборонила відвідувати ліси, а також в’їжджати до них на транспорті або на іншій техніці. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Винятком є транспорт і техніка, які використовуються ЗСУ, Державною прикордонною службою, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардією, СБУ, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством внутрішніх справ, Управлінням державної охорони України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами.

Заборону ввели, щоб, зокрема, запобігти загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків. Також у КМДА нагадали, що в Україні діє заборона на спалення сухостою. За порушення передбачений штраф.

Нещодавно у Львівській області теж на час воєнного стану заборонили цивільним жителям відвідувати ліси. Також людям заборонили відвідувати ліси на період війни на Рівненщині.

Додамо, що за даними Пентагону Росія повністю вивела війська з Київщини і Чернігівщини.

Водночас Київська військова адміністрація попереджає, що небезпека для мешканців столиці ще не минула.

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