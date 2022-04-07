Одеситів попередили про небезпеку через відзначення пам'ятної дати (відео)

Мешканців Одеси закликають не виходити на мітинги та не скупчуватися поблизу меморіалів

Містян закликали не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів Одеси

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук попередив мешканців міста про нову небезпеку, яка загрожує їм в умовах війни. Відеозвернення Братчук опублікував у Telegram.

Він попросив з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки та не скупчуватися поблизу меморіалів на честь визволення Одеси від нацистських загарбників.

«Закликаємо вас не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів Одеси. Адже вшанування подвигу визволителів рідного міста – в нашій пам’яті, в гарантії нашого майбуття в мирній і вільній країні»,– сказав речник Одеської ВА.

Він підкреслив, що російські окупанти значно підступніші за фашистів і нацистів. Адже вони не дотримуються своїх слів, міжнародних правил ведення війни – абсолютно нічого. Єдине, на що вони спроможні, – цинічно руйнувати все, що їм не належить, і підступно вбивати мирних людей.

Нагадаємо, кількома годинами раніше мер Дніпра Борис Філатосв закликав містян негайно виїхати з міста.

Насамперед він звернувся до жінок, родин з дітьми та пенсіонерів.