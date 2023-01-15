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У Китаї потужний вибух на хімзаводі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Китаї потужний вибух на хімзаводі (відео)
Причина загоряння та вибуху на хімзаводі розслідується
фото скріншот відео

Над місцем аварії видніється густий темний дим

Сьогодні, 15 січня, у Китаї стався вибух на хімічному заводі. Аварія сталася у повіті Паньшань, провінції Ляонін. Про це повідомляє Sina.

За даними видання, над місцем аварії видніється густий темний дим.

Співробітники апарату уряду повіту Паньшань повідомили, що на хімічному заводі Паньцзінь Хао Е стався вибух. Керівники відповідних відділів поспішили на місце події.

Причина загоряння та вибуху на хімзаводі розслідується.

Раніше повідомлялося, що у Литві 13 січня стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент трапився у Пасвальському районі країни. Унаслідок вибуху спалахнула величезна пожежа. Стовп вогню сягав 50 метрів.

Теги: вибух Китай завод аварія відео

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