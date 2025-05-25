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Розвідка з’ясувала, що Китай постачає на 20 військових заводів Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Розвідка з’ясувала, що Китай постачає на 20 військових заводів Росії
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко
фото з відкритих джерел

На початок цього року 80% критичної електроніки для російських дронів мали китайське походження

Китай постачає у Hосію спецхімію, порох і верстати відразу для 20 військових заводів. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтервʼю «Укрінформу».

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів», – сказав він.

За словами Іващенка, протягом 2024-2025 років зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з Китаєм. Йдеться про обладнання, запчастини та документацію. У шістьох випадках відбувалися велике постачання спецхімії.

Окрім того, очільник СЗРУ розповів, що на початок цього року 80% критичної електроніки для російських дронів мали саме китайське походження. При цьому є підміни, обман у назвах, фірми-прокладки, через які з Китаю до РФ іде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку миротворчим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та застеріг Китай від підтримки агресії Росії. 

Також Сікорський назвав країну, яка могла б «поставити Путіна на місце». 

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Теги: Китай обман порох Олег Іващенко

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