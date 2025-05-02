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Споруда в Китаї вплинула на обертання Землі та змінила хід часу – NASA

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Споруда в Китаї вплинула на обертання Землі та змінила хід часу – NASA
Гребля може утримувати близько 40 кубічних кілометрів води, що еквівалентно 40 трлн галонів. Це призводить до зміщення маси Землі
фото: Xinhua

Гребля «Три ущелини» – ГЕС у Китаї на річці Янцзи. Найбільша у світі електростанція (за показниками потужності), та за виробництвом електроенергії

Зміна законів часу вважається неможливою. Однак NASA заявило, що одна штучна споруда в Китаї настільки величезна, що, можливо, вплинула на обертання Землі. Про це повідомляє Yahoo News, передає «Главком».

Доктор Бенджамін Фонг Чао з Центру космічних польотів Годдарда при NASA представив дослідження, що пов'язує розміри і вагу греблі «Три ущелини» в Китаї зі зміною орбіти Землі.

Завершена 2012 року, гребля «Три ущелини» перетинає річку Янцзи біля міста Сандоупін і вважається найбільшою електростанцією у світі за встановленою потужністю.

Її ширина становить 2 335 метрів, а висота – 185 метрів над рівнем моря. Загальна вартість будівництва сягнула $20,4 млрд.

Гребля може утримувати близько 40 кубічних кілометрів води, що еквівалентно 40 трлн галонів. Це призводить до зміщення маси Землі, що, за розрахунками NASA, збільшує тривалість доби на 0,06 мікросекунди.

Також це робить планету трохи опуклішою в екваторіальній ділянці і плоскою біля полюсів.

Однак, така зміна часу абсолютно непомітна для людини – одна мікросекунда дорівнює 0,000001 секунди, а вплив греблі становить лише 0,00000006 секунди на день. Щоб подовжити добу всього на одну секунду, знадобилося б 16 666 666 гребель «Три ущелини», якщо враховувати масу як фактор.

За словами доктора Чао, це уповільнення обертання планети еквівалентно приблизно трьом додатковим дням за всю історію Всесвіту, вік якого оцінюють у 13,8 млрд років. Тож турбуватися нема про що.

Нагадаємо, Китай наступного року відправить на Місяць зонд, який за один стрибок зможе долати десятки кілометрів, займатиметься пошуками води на Південному полюсі супутника Землі. Про це пише South China Morning Post.

«Дослідний зонд Chang’e-7 складається з чотирьох апаратів: орбітального і посадкового модулів, місяцехода і зонду, що стрибає, який буде оснащений аналізатором молекул води», – заявив заступник головного конструктора місії  Chang’e-7 Тан Юйхуа.

Раніше стало відомо, що китайські військові з 2024 року будують на південний захід від Пекіна комплекс найбільшого у світі армійського командного центру. 

Теги: Китай

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