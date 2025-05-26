Китай посилив армію для нападу на Тайвань у «найкоротші терміни» – FT

Сі Цзіньпін наказав армії Китаю створити умови для нападу на Тайвань до 2027 року

Китай наростив свою військову міць завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам та більш боєздатним десантним підрозділам. Він здатний у найкоротші терміни перейти до військових операцій проти Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Один із тайванських військових чиновників сказав, що китайські військово-повітряні сили і ракетні підрозділи удосконалилися до такої міри, що вони можуть «переходити від мирного часу до військових операцій у будь-який час». Американська розвідка повідомляє, що президент Китаю Сі Цзіньпін 2019 року наказав Народно-визвольній армії Китаю розробити можливості для вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За словами посадовців, операції армії Китаю тепер включають безперервну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань, постійну готовність армійських авіаційних підрозділів, які будуть десантуватися на Тайвань, і нову ракетну систему, здатну вразити будь-яку точку острова.

Біля берегів Тайваню постійно розгорнуто близько десятка військових кораблів Китаю. Як зазначив американський посадовець, це означає, що китайські судна можуть «перейти в положення блокади… протягом кількох годин».

Нагадаємо, 1 квітня збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню».

Як повідомлялося, армія США створює мобільні підрозділи у разі війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як розповів глава Тихоокеанського командування армії США, генерал Рональд Кларк, дії Китаю зближують США та їхніх союзників «швидше, ніж будь-коли». «Наявність серйозного супротивника, який потенційно готується до конфлікту, змушує нас зміцнювати наші відносини та діяти швидше, – наголосив він. – Дещо з того, що роблять наші супротивники, часом позбавляє нас слів».

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.