Temu припиняє прямі поставки з Китаю до США через нові мита

Temu це популярна онлайн-платформа для покупок, яка пропонує величезний вибір товарів

Платформа Temu повністю перейшла на модель локального виконання замовлень у США

Популярний китайський маркетплейс Temu оголосив про припинення прямих поставок товарів з Китаю до Сполучених Штатів через запроваджені мита президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Повідомляється, що це рішення зумовлене новими митами, запровадженими адміністрацією президента Дональда Трампа, які скасували пільговий режим для імпорту недорогих товарів.

За даними Financial Times, до 2 травня діяла так звана de minimis норма, яка дозволяла безмитне ввезення товарів вартістю до $800.

Однак з цієї дати всі імпортовані з Китаю товари обкладаються митом у 120% або фіксованим збором у $100, який з 1 червня зросте до $200.

Зазначено, що платформа Temu повністю перейшла на модель локального виконання замовлень у США.

Тепер усі товари для американських споживачів постачаються зі складів, розташованих у США, і продаються через місцевих продавців.

Компанія активно залучає нових партнерів у США та заявляє, що ціни для американських клієнтів залишаться незмінними.

До слова, українське представництво маркетплейсу Temu відреагувало на публікацію «Главкома» «Не в Temu? Історія популярного дешевого онлайн-магазину: у чому небезпека».

У своєму листі компанія висловила позицію щодо питань безпеки персональних даних користувачів та надійності платіжної системи, які було порушено у публікації.

Temu заявляє про свій відповідальний підхід до збору персональних даних, обмежуючись лише необхідною інформацією, зокрема, ім’я та адреса, які необхідні для обробки замовлень та покращення сервісу.

Представники Temu стверджують: за даними Швейцарського національного інституту кібербезпеки, мобільний застосунок запитує менше дозволів порівняно з іншими популярними торгівельними платформами.