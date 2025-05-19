У Черкасах прогриміли вибухи

Українські протиповітряники збивають ворожі цілі

У ніч на 19 травня у Черкасах прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

Близько третьої години ночі містяни почули перші вибухи. Наразі відомо, що вибухи не вщухають. Російські ударні дрони атакують Черкаси.

Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Кореспонденти «Суспільного» також підтвердили, що місто здригнулось від гучних вибухів. «Наліт» дронів продовжується.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські терористи атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів – це рекордна кількість.

Дрони запускали із Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

18 травня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

До слова, стало відомо, що Росія у ніч проти 19 травня має намір здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс».

Розвідники кажуть, що це для демонстративного тиску та залякування України, а також ЄС і НАТО.

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказали здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення. Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії.

Як вказує ГУР, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

Цю зброю розробив Московський інститут теплотехніки. Вона є модифікацією ракети комплексу «Тополь-М» і важить 49 000 кг.