Тарифи на імпорт з Китаю не повернуться до 145% – Трамп

Президент США зяявив, що тарифи на китайські товари все ще можуть бути значно підвищені

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує повернення тарифів на імпорт з Китаю до рівня 145% після закінчення 90-денної паузи, встановленої для переговорів між Вашингтоном і Пекіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп висловив оптимізм щодо досягнення торговельної угоди з Китаєм. «Я думаю, ми досягнемо угоди», – зазначив він.

Проте, президент США додав, що тарифи на китайські товари все ще можуть бути значно підвищені, якщо переговори не принесуть бажаного результату.

Як відомо, США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.

Ці домовленості називають «першою ознакою» послаблення економічної напруженості між двома економічними наддержавами. Після цього сторони створять «механізм для продовження обговорення економічних та торговельних відносин».

Нагадаємо, Китай та США домовилися створити механізм економічних та торгових консультацій у ході переговорів, які пройшли на високому рівні у Женеві 10 та 11 травня.

Як заявив віцепрем'єр Державної ради КНР Хе Ліфенг, сторони обговорили реалізацію ключових домовленостей, досягнутих на китайсько-американському саміті у січні.

Також китайський чиновник зазначив, що його країна не прагне торгової війни, але готова до заходів у відповідь, якщо США продовжуватимуть утискати його інтереси. Він наголосив, що стабільні та здорові торговельно-економічні відносини між країнами важливі не лише для Китаю та США, а й для глобальної економіки.