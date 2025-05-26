Китай створив матеріал, який може підірвати ефективність «Золотого купола» Трампа

Система «Золотий купол», як очікується, значною мірою покладатиметься на інфрачервоні сенсори для відстеження запусків ракет

Матеріал може забезпечити скритність високошвидкісної техніки навіть в умовах екстремальних температур

Китайські науковці створили новий стелс-матеріал, здатний значно знизити ефективність сучасних систем протиракетної оборони, зокрема американського «Золотого купола», концепцію якого просував президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє South China Morning Post, передає «Главком».

Інноваційна розробка ефективно протидіє як інфрачервоному, так і мікрохвильовому виявленню, що робить її перспективною для використання в авіації та ракетобудуванні. Зокрема, матеріал може забезпечити скритність високошвидкісної техніки навіть в умовах екстремальних температур.

Сучасні технології спостереження за полем бою широко застосовують інфрачервоні сенсори, які фіксують теплове випромінювання, та мікрохвильові радари, що використовують відбиті сигнали для виявлення об'єктів. Проте новий матеріал дозволяє істотно знизити інтенсивність цього випромінювання, зменшуючи шанси на виявлення техніки.

Команда вчених під керівництвом професора Лі Цяна з Чжецзянського університету розробила багатошаровий матеріал, що забезпечує маскування в коротко-, середньо- та довгохвильовому інфрачервоному спектрі, а також у мікрохвильовому діапазоні. Унікальною особливістю цього покриття є здатність зберігати маскувальні властивості за температури до +700°C.

Під час експерименту науковці нагріли матеріал до 700 градусів за Цельсієм, після чого він демонстрував випромінювання на рівні приблизно 422 градусів. Це значно менше, ніж у звичайного «чорного тіла», яке при такому ж нагріванні має температуру випромінювання на 268 градусів вищу.

Ключовою особливістю новинки стала її композитна структура: багатошарові плівки поєднано з мікрохвильовою метаповерхнею. Верхній шар виконує захисну функцію проти вологи, а нижній забезпечує ефективне прилягання до техніки.

Аналітики звертають увагу, що система «Золотий купол», як очікується, значною мірою покладатиметься на інфрачервоні сенсори для відстеження запусків ракет. Отже, застосування нового китайського матеріалу може серйозно ускладнити роботу американської ПРО та зменшити її ефективність проти новітніх ракетних технологій Пекіна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Вони це назвали «революційним переломним моментом» у захисті американської території від зовнішніх загроз.

Система буде багатошаровою, з використанням сучасних технологій і стане розширеною версією ізраїльського «Залізного купола», який вже довів свою ефективність.