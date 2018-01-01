У КНР розробляють новий індекс щодо торгівлі із США

За допомогою нового показника в Пекіні будуть протидіяти критиці із Вашингтону

Співробітники Університету міжнародного бізнесу і економіки в Пекіні разом із СОТ і ОЕСР почали розробляти новий індекс щодо міжнародної торгівлі. Даний показник, який отримає назву «ланцюжок глобальної доданої вартості», має показати, що не КНР отримує головну користь від експорту продукції. Результати роботи над цим індексом мають



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За допомогою нового показника в Пекіні будуть протидіяти критиці із Вашингтону

Співробітники Університету міжнародного бізнесу і економіки в Пекіні разом із СОТ і ОЕСР почали розробляти новий індекс щодо міжнародної торгівлі. Даний показник, який отримає назву «ланцюжок глобальної доданої вартості», має показати, що не КНР отримує головну користь від експорту продукції. Результати роботи над цим індексом мають бути представлені в 2019 році. Сам індекс має показати, скільки окремі країни отримують на різних етапах створення готової продукції. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Цього тижня спеціалісти китайського університету опублікували попередню доповідь з цього питання. Вона, в тому числі, повинна показати, що американські висококваліфіковані робочі насправді виграють від виробництва в КНР. Чжао Чжунсіу, який представив доповідь від Університету міжнародного бізнесу і економіки, заявив, що виробництво в КНР стимулює створення у США робочих місць в сферах розробки і маркетингу. Китайські робітники, як переконують автори доповіді, зайняті у створенні напівготової продукції, в той же час сектор послуг, який пов'язаний із готовою продукцією, може створювати у США додаткові робочі місця.

Дана доповідь була опублікована на фоні новини про те, що дефіцит китайсько-американської торгівлі товарами на користь КНР в 2017 році склав 275,8 млрд доларів. Протягом виборчої кампанії 2016 року нинішній очільник США Дональд Трамп пообіцяв прийняти необхідні заходи для покращення ситуації у сфері торгівлі. Очікується, що деталі нового плану стануть відомі із виступу президента США перед Конгресом, який запланований на кінець січня 2018 року.

При цьому, на думку представників КНР, реальний дефіцит торгівлі складає лише 48-56% від суми, яку назвали, зважаючи на розподіл між китайцями і американцями доданої вартості від готових продуктів. Окрім того, китайська сторона наголошує на тому, що в питаннях торгівлі послугами ситуація склалася на користь США, в той час як для КНР існує дефіцит в торгівлі послугами.