Уже не «мирний план». Коли і який документ щодо України опублікує Китай

У документі Пекін «закликає до миру, діалогу та врегулювання»

Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання». Про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Reuters.

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Чжан Цзюнь наголосив, що Китай «ніколи не називав документ мирним планом».

«Це документ з викладом позиції. Ми і надалі підкреслюватимемо важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної», – заявив дипломат.

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За його словами, у документі Пекін «закликає до миру, діалогу та врегулювання».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не надав жодного офіційного документу щодо так званого «мирного плану». Через це Україна розраховує на підтримку власної «формули миру».

Відомо, що голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про українську «формулу миру» відбудеться 23 лютого.

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

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Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.