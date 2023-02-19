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Держсекретар США та топдипломат Китаю провели першу зустріч після збиття повітряної кулі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держсекретар США та топдипломат Китаю провели першу зустріч після збиття повітряної кулі
фото ілюстративне

Сторони не дійшли згоди на тлі існуючих між сторонами розбіжностей

Вперше після інциденту зі збиттям китайської повітряної кулі зустрілися державний секретар США Ентоні Блінкен та топдипломат Китаю Ван Ї. Сторони не дійшли згоди на тлі існуючих між сторонами розбіжностей. Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що чиновники спілкувалися в кулуарах міжнародної конференції в Мюнхені близько години. Держсекретах наголосив, що «цей безвідповідальний акт ніколи більше не повинен повторитися». Зокрема він порушив питання про «неприйнятне порушення суверенітету США та міжнародного права» аеростатом.

Під час зустрічі Ентоні Блінкен зазначив, що США не хочуть конфлікту з Пекіном і не прагнуть нової холодної війни. Водночас Вашингтон наполегливо відстоюватиме цінності та інтереси своєї країни.

Китайський топдипломат закликав США «змінити курс, визнати та відновити шкоду, завдану їх надмірним застосуванням сили» двостороннім відносинам.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Згодом інші об’єкти з’явилися над територією США та Канади. Вони були збиті. Наразі триває їх вивчення.

Байден прокоментував ситуацію.

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Теги: США Китай

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