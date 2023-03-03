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США очікують на переговори з Китаєм щодо постачання зброї РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США очікують на переговори з Китаєм щодо постачання зброї РФ
Лідери Китаю та США на самміті G20
фото: Reuters

Президент США Джо Байден очікує на розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, вона може відбутися вже найближчими тижнями

Сполучені Штати найближчими тижнями можуть провести переговори з Китаєм про постачання зброї Росії, а також шпигунські аеростати. Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Reuters.

За його словами, сторони можуть здійснити додаткові дзвінки.

Прайс уточнив, що держсекретар США Ентоні Блінкен не зустрічався з міністром закордонних справ Китаю у межах зустрічі G20 в Індії, оскільки обидві сторони вже провели розширені переговори минулого місяця в Мюнхені.

Крім того, у лютому президент США Джо Байден заявляв, що очікує на розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном щодо інциденту зі шпигунськими кулями.

Блінкен зустрівся з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого і попередив про наслідки, якщо Китай надасть військову підтримку Росій у війні проти України.

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

До слова, 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайський аеростат. Одне з місць, де його помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату. 

Теги: США переговори Китай

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