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Стало відомо, навіщо Лукашенко планує зустріч із президентом Китаю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, навіщо Лукашенко планує зустріч із президентом Китаю
Фото: Associated Press

КНР може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю ухилитися від санкцій. Про це повідомив Інститу вивчення війни (ISW). 

Лукашенко анонсував свої плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном, щоб підписати угоду про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та іншу співпрацю.

Крім того, президент Білорусі планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій.

Оголошення Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями CNN і The Washington Post про те, що високопосадовці США стверджують, що Китай серйозно розглядає можливість продажу бойових безпілотників, особистої зброї та 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів Росії.

Зазначається, що офіційні особи Росії та Китаю також розробили плани доставлення безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій.

КНР може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого–2 березня здійснить візит до Китаю. Його пресслужба зазначила, що цей візит «стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою».

Нагадаємо, 24 лютого Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.

Теги: росія Олександр Лукашенко Китай Сі Цзіньпін

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