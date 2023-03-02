США закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо той надасть зброю Росії – Reuters

США ведуть консультації з союзниками, щоб заручитися їхньою підтримкою і в разі потреби скоординувати санкційні зусилля проти Китаю

Сполучені Штати Америки повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо той відправить військову допомогу Росії. Про це повідомило Reuters.

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Консультації США із партнерами, які все ще перебувають на ранній стадії, мають на меті заручитися підтримкою низки країн – передусім, «Великої сімки», щоб скоординувати підтримку будь-яких можливих санкцій.

Які саме обмеження запропонує Вашингтон, наразі невідомо. В останні тижні США та їхні союзники заявляли, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії, хоча Пекін відкидає ці звинувачення.

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Перші кроки адміністрації Байдена щодо протидії підтримці Китаю включали неформальні контакти на рівні персоналу та на дипломатичному рівні, враховуючи міністерство фінансів. Видання зазначає, що офіційні особи закладають основу для можливих дій проти Китаю з основною групою країн, які підтримують санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.

Очікується, що роль Китаю у війні РФ проти України стане однією з обговорюваних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі. Адміністрація хоче насамперед підняти ідею скоординованих санкцій і «промацати пульс» на випадок, якщо буде виявлено будь-які постачання з Китаю до Росії.

Нещодавно США ввели нові обмеження проти людей і компаній, які звинувачуються у допомозі Росії. Серед іншого, були й компанії з Китаю. Серед проблем, із якими зіштовхуються Сполучені Штати при введенні санкцій проти Китаю, другої країни світу за величиною економіки, є тісна інтеграція КНР в основні економічні процеси Європи та Азії, що ускладнює переговори.

«Вашингтон повинен змусити Китай обирати між доступом до фінансової системи США або допомогою Росії у війні», – заявив експерт із санкцій колишнього президента Дональда Трампа Ентоні Руджеро.

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Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ, Китай витрачає мільярди доларів на поширення «отруйної дезінформації» включно з повідомленнями, співзвучними з позицією Росії щодо України.

Крім того, заступник міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алан Естевес повідомив, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі (2013-2016 рр.), генерал у відставці Філіп Брідлав переконаний: якщо війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.

Раніше Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. У запропонованому плані є 12 пунктів.