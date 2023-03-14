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Китай вперше за три роки пандемії відкриває свої кордони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Китай вперше за три роки пандемії відкриває свої кордони
Китай відновлює видачу всіх типів віз
фото з відкритих джерел

Китай розраховує за допомогою туристів відновити зростання економіки

Департамент консульських справ МЗС Китаю оголосив, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в'їзду до країни. Про це повідомляє Reuters.

Цей крок має допомогти відродити економіку вартістю $17 трлн, яка минулого року зазнала одного з найповільніших темпів зростання майже за пів століття.

Скасування останнього заходу транскордонного контролю, запровадженого для захисту від Covid-19, відбулося після того, як минулого місяця влада Китаю оголосила про перемогу над нещодавнім сплеском вірусу.

У МЗС Китаю також повідомили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в'їхати до країни.

У 2022 році було здійснено близько 115 млн транскордонних поїздок до Китаю, на іноземців припало близько 4,5 млн візитів. Для порівняння, у 2019 році в Китаї було здійснено 670 млн поїздок, з яких 97,7 млн візитів припадає на іноземців.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я може оголосити про закінчення пандемії Covid-19 вже до кінця 2023 року.

Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Соvid-19.

Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.

Теги: Китай коронавірус епідемія візи туризм

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