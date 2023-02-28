Китайська компанія передавала ПВК «Вагнер» супутникові знімки України

Spacety China передала російській компанії «Терра-Тех» супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою

Компанія Spacety у Китаї передавала супутникові знімки кремлівській ПВК «Вагнер», яка бере участь у повномасштабній війні Росії проти України. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі, передає Reuters.

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Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року. За даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії «Терра-Тех» супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК «Вагнер». Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.

26 січня США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією.

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До слова, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.