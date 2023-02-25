Чому мирні ініціативи Китаю є доказом наших успіхів

Китайці прийшли до нової вигідної стратегії – статус-кво завоювань

Дещо доповню по Китаю. В перші дні, Китай мовчки аплодував росії, і публічно виправдовував агресію аргументи про провокації Заходу. А сьогодні ми отримали 12 пунктів мирного плану, які скоріше прагнуть зберегти здобуте статус-кво. Тобто Китай пройшов еволюцію від мовчазної підтримки до відкритого проросійського нейтралітету.

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Насправді, я думаю, що між китайцями і росіянами існувала змова. Скоріше за все неформально росіяни узгоджували свої плани захопити Україну з китайцями, які в свою чергу мали перейти до військового повернення Тайваня. Після цього дві країни з метою легалізації своїх захоплень мали оголосити новий світовий порядок і «обламати» Захід, що для них обох є ідеологічною метою.

Коли ми почали громити російські колони і «сво» потрапило в катастрофічну ситуацію – китайці явно офігіли. До такого сценарію вони не були готові, тому на якийсь момент вони взагалі випали з публічного поля. Далі вони побачили можливості поживитись на росії, і активно почали їх прижимати по дешевій нафті. Але геополітично розгром «сво» зупинив військові амбіції Китаю. Влітку їм довелося спасувати по візиту Пелосі на Тайвань, а потім взагалі заявити, що будуть готові до 25 року.

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Тому зараз китайці прийшли до нової вигідної стратегії – статус-кво завоювань. Заморозка конфлікту і збереження навіть захоплених територій – хороший прецендент для Китаю. Він буде свідчити, що Захід дав слабину, що з інтересами агресора будуть рахуватись.

Хороші новини полягають в тому, що на Заході це добре розуміють. Китай до війни в Україні визнавався більшою загрозою чим росія, в США. Про це і зараз продовжують говорити багато американських експертів. Тому західні політики чудово розуміють, що війна в Україні – це не тільки про перемогу на росією, а й стримування китайських амбіцій.

Вся ситуація прийде до точки, в якій китайці будуть змушені або відступити, або отримати Холодну війну, санкції та блокування. Я думаю, що вони відступлять і вирішать з'їсти росію, яка вже сьогодні лягає під них повністю. Все це станеться в цьому році.