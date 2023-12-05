Що очікує російську армію? ЗМІ розкрили намір Путіна

Moscow Times: Йдеться щонайменше про 300 тис. нових військових, які воюватимуть в Україні

Президент Росії Володимир Путін вдруге за півтора роки розпорядився різко збільшити чисельність армії, яка зазнала в Україні найбільших втрат з Другої світової війни. Про це пише Moscow Times.

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Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ до 2,209 млн осіб. Згідно з документом, розміщеним на сайті Кремля, чисельність безпосередньо військовослужбовців має зрости до 1,32 млн осіб. Це на 170 тис. більше, ніж вимагав попередній аналогічний указ Путіна, підписаний у серпні 2022 року за кілька тижнів до оголошення мобілізації. Тоді чисельність збройних сил була збільшена до 2,039 млн. осіб, а військовослужбовців – до 1,15 млн.

До початку вторгнення в Україну штатна чисельність війська окупантів РФ становила 1,9 млн. осіб, включаючи 1,01 млн. військовослужбовців. Таким чином, двома указами сукупно Путін збільшив її на понад 300 тис. осіб – саме стільки, за західними даними, вбитими та пораненими втратили ЗС РФ в Україні.

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Нове збільшення чисельності армії окупантів «зумовлене зростанням загроз для Росії, пов'язаних із СВО, і розширенням НАТО, що продовжується», заявило, коментуючи указ, Міноборони РФ. Збільшення чисельності реалізується поетапно за рахунок громадян, які виявляють бажання служити за контрактом, істотного збільшення призову на строкову військову службу не планується, мобілізації не передбачено, цитує заяву відомства.

Голова правозахисної організації «Громадянин. Армія.Право» Сергій Кривенко закликає не вірити Міноборони на слово. Формально чисельність збільшена на 170 тис., але з урахуванням втрат, реально Міноборони потрібно заповнити брак знову близько 300 тис. військових», – сказав Кривенко. На думку експерта, вже в грудні в Росії можуть відновити призов по мобілізаціям і призвати до армії із запасу приблизно стільки ж військових, скільки минулого року. «Можливо, саме цим пояснюються безпрецедентні масові облави на терміновиків у нинішній заклик – військкомати можуть поспішати виконати план, щоб підготуватися до заклику щодо мобілізації», – припускає Кривенко.

Наступного року у Збройних силах РФ планується створити ще один армійський корпус, 7 дивізій, 19 бригад, 49 полків та одну флотилію, говорив у жовтні на нараді з укомплектування армії контрактниками заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. За його словами, рішення було ухвалено «головнокомандувачем», а його мета – «ефективний захист незалежності та безпеки держави».

У п'ятницю Медведєв звітував про набір в армію 452 тис. контрактників з початку року – на 52 тис. більше мети, яку Кремль поставив навесні. Минулого місяця, за словами Медведєва, вербувальна кампанія, розгорнута в регіонах, принесе ЗС РФ ще близько 50 тис. осіб.

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До слова, Міноборони РФ запропонувало змінити вимоги до здоров'я для військової служби з урахуванням досвіду так званої «спеціальної військової операції». Про це пишуть російські ЗМІ.

Зміни пропонується внести до «Положення про військово-лікарську експертизу». Дія документа поширюватиметься на громадян, які стають на військовий облік, призиваються на військову службу та йдуть до армії за контрактом. Також зміни стосуватимуться мобілізаційного резерву та військових зборів.

Раніше повідомлялося, що Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України.