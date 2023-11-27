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Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чи треба йти на переговори з Путіним

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чи треба йти на переговори з Путіним
Німці відчули наслідки відмови від енергоносіїв РФ та багато з них бажають побачити цю війну завершеною
фото: Dailysabah

«Тільки Україна вирішує, коли прийде час для переговорів і чи він прийде взагалі»

Голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн в інтерв’ю «Главкому» підкреслила, що тільки Україна вирішує, коли прийде час для переговорів і чи він прийде взагалі.

«До цього закликають лише ті, хто всерйоз вважає, що Росія тоді заспокоїться. Несправедливий мир стовідсотково призводить до наступної війни. Це ми можемо бачити із нашої власної, німецької історії», – заявила політикиня.

Штрак-Циммерманн додала, що є люди, які протягом 70 років бачили лише мир, і для них світлини з війни та воєнні матеріали – великий стрес. Вона також додала, що у Німеччині відчувають наслідки цієї війни.

«Ми відмовилися від енергоносіїв з Росії – ціни на енергію у нас страшенно зросли й тиснуть людям на кишеню. Зросла інфляція. Це все призводить до невпевненості. Й тому можна собі уявити, що багато людей були би просто щасливі побачити цю війну завершеною. Наше завдання – пояснити громадянам, що Путін не повинен мати успіху зі своєю навалою, тому що тоді від нього не вбережуться й інші європейські держави: Молдова, Грузія, балтійські країни. А якщо Росія нападе на Балтику, то й Німеччина як член НАТО буде зобов‘язана битися», – додала голова оборонного комітету Бундестагу.

На думку політикині, переговори були би для Путіна підтвердженням правильності його дій і того, що агресія може бути успішною.

«Для всіх європейців це обернулося би трагедією. Але правда полягає у тому, що це українці, а не ми, б’ються та витримують неймовірні страждання», – зазначила вона.

Штрак-Циммерманн підкреслила, що Німеччина має розробити стратегію майбутніх дій, які дозволять дієво та швидко підтримувати Україну.

Нагадаємо, в Офісі президента стверджують, що переговори з РФ неможливі, тому що Росія хоче одного - капітуляції України, незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами. Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією. 

Як відомо, в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску. 

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

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Теги: росія Німеччина путін Україна переговори

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