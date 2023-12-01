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ОБСЄ офіційно схвалила компроміс з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ОБСЄ офіційно схвалила компроміс з РФ
Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії
фото з відкритих джерел

Через блокування роботи ОБСЄ Росією решта держав пішли на поступки, обравши для головування Мальту

Для головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Результат одностайного рішення при голосуванні всіх 57 країн-учасниць оголосив у п'ятницю, 1 грудня, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час закриття 30-ї зустрічі Ради міністрів у Скоп'є.

Відповідно до рішення ради міністрів ОБСЄ, Мальта головуватиме в організації у 2024 році. Також повідомлено про продовження повноважень генеральної секретарки Хельги Шмід, представниці з питань свободи ЗМІ Терези Рібейру та верховного комісара у справах національних меншин Кайрата Абдрахманова до вересня 2024 року.

Також були продовжені повноваження керівника Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Меккачі.

На думку Османі, консенсус членів ОБСЄ з обрання Мальти для головування демонструє важливість і ефективність досягнення згоди шляхом переговорів і компромісу заради спільних цілей і завдань.

В ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватися консенсусом, через обструкцію Москви решта держав пішли на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.

Нагадаємо, що Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ. Разом з Білоруссю країна наклала вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 

Як повідомлялося, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати. 

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Теги: політика ОБСЄ росія

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