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Німеччина потерпає від напливу біженців: ЗМІ шокували цифрами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина потерпає від напливу біженців: ЗМІ шокували цифрами
Більшість мігрантів прибувають до Німеччини із Сирії
фото із відкритих джерел

До Німеччини приїхало на 60% більше біженців із різних країн, ніж роком раніше

Німеччина отримала понад 300 тис. заяв про надання притулку з початку 2023 року. Багато біженців прибувають до Німеччини не лише із Сирії та Афганістану. Цього року десятки тисяч біженців прибули і з набагато ближчих країн, пише Aussiedlerbote.

Понад 300 тис. людей вперше цього року подали прохання про надання притулку у Німеччині. Це випливає із статистики, опублікованої у четвер Федеральним відомством у справах міграції та біженців (Bamf). Згідно з цими даними, крім сирійців та афганців, за захистом у Німеччині звертаються також жителі Туреччини.

За даними Bamf, з початку січня по кінець листопада 304,5 тис. іноземців вперше звернулися за притулком у Німеччині – це приблизно на 60% більше, ніж за той же період минулого року. Більше ніж 21 тис. з них були діти віком до одного року, які народилися в Німеччині. Понад 55 тис. заяв про надання притулку з початку року надійшло від громадян Туреччини. За цим показником вона випередила випередила громадян Афганістану. Але лідером з міграції у поточному році до Німеччини слід назвати громадян Сирії.

«Такий розвиток подій неприйнятний для партнера по НАТО та претендента на вступ до ЄС», – заявила Андреа Ліндхольц, заступниця голови парламентської групи ХДС/ХСС (блок правоцентристських політичних партій у Німеччині, що включає «Християнсько-демократичний союз Німеччини» і «Християнсько-соціальний союз у Баварії» – «Главком»). Політик звинуватила коаліційний уряд у тому, що він ігнорує такий розвиток подій із міграцією.

Декілька днів тому Ліндхольц звернулася до федерального уряду з питанням про можливі причини збільшення кількості громадян Туреччини, які в'їжджають до Німеччини. На думку Міністерства внутрішніх справ, це частково пояснюється «ситуацією в Туреччині, а також індивідуальними обставинами турецьких громадян, які прибувають сюди».

Із жовтня кількість несанкціонованих в'їздів значно скоротилася. Однак, оскільки з моменту в'їзду до подання офіційного прохання про надання притулку зазвичай триває кілька тижнів, тож зниження поки не відображено у статистиці Bamf.

Нагадаємо, влада Німеччини та ЄС зобов'язана закликати українських біженців, здатних нести військову службу, до повернення на батьківщину та надання допомоги власним співгромадянам. Про це заявив депутат бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер в ефірі телеканалу Welt.

За його словами, придатні до військової служби українці, які зараз перебувають у країнах ЄС, також могли б надати допомогу своїй країні в рамках Міжнародної організації Червоного Хреста, розчищення завалів або громадянської підтримки.

Нагадаємо, станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис. українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років.

До слова,  Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. 

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Теги: Туреччина Сирія Німеччина депутат Афганістан українці влада біженці

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