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У центрі для біженців у Німеччині сталась пожежа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У центрі для біженців у Німеччині сталась пожежа
Автомобіль пожежної охорони, припаркований на місці надзвичайної події
фото: Symbolic image

Мешканців центру для біженців у німецькому Лангензельбольді переселятимуть до інших місць

У Німеччини сталась пожежа в душовому контейнері у центрі для біженців. За попередніми даними ніхто не постраждав. Про це пише Aussiedlerbote.

У четверг, 7 грудня, у центрі для біженців у Лангензельбольді (місто розсташоване на федеральній землі Гессен та підпорядковане адміністративному округу Дармштадт  – «Главком») сталось загоряння тепловентилятора у одному із контейнерів на території закладу. Центр потрібно буде тимчасово закрити, а частину мешканців відселити.  

«Деяких мешканців ймовірно, доведеться переселити», – оголосила в четвер поліція.

Поліція також припускає, що це технічна несправність, і тепловентилятор у душовому контейнері спалахнув від перевантаження. Згідно із заявою, вогонь пошкодив водопровідну трубу, тому вода значною мірою погасила саме полум'я.  Згідно зі звітом, збитки становили близько €20 тис.

Нагадаємо, значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту «Тегель» не мають необхідної кваліфікації та не проходять перевірку. Такими є результати масштабної перевірки, проведеної берлінською поліцією.

Значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту «Тегель» не мають необхідної кваліфікації. Такими є результати масштабної перевірки, проведеної берлінською поліцією у неділю. Поліція столиці Німеччини оголосила, що зі 183 перевірених охоронців із приватних служб безпеки 55 були змушені негайно залишити службу. Також було розпочато 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки. В операції взяли участь близько 120 співробітників карного розшуку, митниці та відділів охорони громадського порядку із трьох районів міста.

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Теги: пожежа Німеччина поліція місто біженці

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