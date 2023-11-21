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Вадим Денисенко Журналіст

Ріст економіки РФ на 3%. А Путін не блефує?

glavcom.ua
Економіка Росії досі не зазнала краху. Але чи є у неї майбутнє?
колаж: glavcom.ua

Всі галузі економіки РФ, крім повʼязаних з війною, просіли настільки, що спричинили падіння виробництва енергії

Росстат показує падіння виробництва електроенергії за 9 місяців. І це відбувається на фоні росту російської економіки, особливо в сфері ВПК.

Все, що нижче писатиму – це лише гіпотеза. Я не економіст і цим має займатися десяток інститутів академії наук і сотні економічних факультетів різних вузів (це я так невдало жартую, вони цим не будуть займатися).

Так от:

  • Я розумію, що це виробництво, а не споживання. Але російська економіка в нинішньому вигляді далеко не постіндустріальна. Нема енергії – нема виробництва.
  • Минулого року були пікові поставки електроенергії до Китаю (4.7 млн КВт год), цього року експорт прогнозується на рівні 3,6 млн КВт год. Це суттєво, але не перекриває падіння.

На поверхні лежить два можливих висновки (ще раз повторюся, поки це гіпотеза):

  1. Всі галузі економіки РФ, крім повʼязаних з війною, просіли настільки, що спричинили падіння виробництва енергії.
  2. Влада РФ блефує щодо росту ВПК і економіки

Опосередковано, варто звернути увагу на те, як зросли прострочені кредити бізнесу, кількість банкрутств фізосіб іт.д.

Цей пост – бажання привернути увагу до цієї теми саме економістів. Адже від відповіді на питання «а що там з російською економікою?» залежить наша стратегія виживання.

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Теги: росія економіка експорт путін

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