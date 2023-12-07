Канада ввела заборону на імпорт російських діамантів

Глава МЗС Канади Жолі закликала російського диктатора Володимира Путіна «негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України»

Канада запроваджує заборону на прямий імпорт російських діамантів та ювелірних виробів із діамантами з РФ. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, йдеться на сайті уряду Канади.

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«Запровадження цієї заборони у погодженні з нашими партнерами по G7 посилає Росії чіткий сигнал: ми не толеруватимемо використання Росією доходів від діамантів для фінансування війни», – заявила Жолі.

Жолі закликала російського диктатора Володимира Путіна «негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України».

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«Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде необхідно», – наголосила міністерка.

У канадському МЗС також пообіцяли разом із міжнародними партнерами «запровадити усеосяжний контроль та перевірки стосовно заборони російських діамантів».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та лідери країн «Великої сімки» (G7) погодилися ввести заборону на російські алмази.

Західні країни остаточно домовилися запровадити санкції щодо алмазів із Росії. Заборона на імпорт почне діяти з 1 січня 2024 року, протягом наступного року ембарго на обіг цих каменів буде впроваджуватися поетапно.

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Раніше Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями.

Нагадаємо, у проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

До слова, Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.