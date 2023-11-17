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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії: з якими наслідками зіткнеться Кремль

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії: з якими наслідками зіткнеться Кремль
ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Росія не зможе обходити санкції, пов'язані з експортом нафти

У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти. Про це йдеться в аналізі санкційного, який провели журналісти білоруського опозиційного медіа Bеlsat.

Як відомо, Москва обходить обмеження цін на нафту країн «Великої сімки», перевозячи сиру нафту на застарілих танкерах, на які санкції мають обмежений вплив. Водночас Данія може заблокувати Балтійське море для танкерів з російською нафтою. Використання застарілих танкерів для транспортування нафти регулюється законами про охорону довкілля. І саме на цій підставі влада Євросоюзу хоче доручити Данії влаштовувати ретельні перевірки суден з російською нафтою. У тому числі перевірятимуть страховки. Якщо судно немає західного поліса, данці можуть його затримати.

ЄС збирається також запровадити обмеження щодо:

  • компаній збройової промисловості;
  • IT-компаній, пов'язаних із ФСБ;
  • співробітників виборчих комісій, які працюють на окупованих територіях України;
  • приватних військових компаній;
  • ряду «патріотичних» організацій.

Також під санкції можуть потрапити «АльфаСтрахування» – найбільша страхова компанія Росії, та Авіаційний комплекс імені Іллюшина, який виробляє літаки Іл-76, що використовуються для перевезення російських військових та техніки.

У запропоновані санкції також потрапив розробник та оператор російської навігаційної системи «Глонасс» та 11 білоруських чиновників.

На думку експертів, цей пакет санкцій спрацює так само, як і решта. Тобто він, швидше за все, ускладнить діяльність російської економіки, збільшить витрати, але навряд чи за рахунок нього вдасться повністю перекрити всі можливості заробітку Росії.

Нагадаємо, дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня.

Головна мета пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень країни. За даними ЄС, це може призвести до зниження доходів Кремля на понад 4,5 млрд євро на рік.

Повідомлялося також, що 12-й пакет санкцій проти Москви, очевидно, торкнеться сина колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і родичку Володимира Путіна.

Теги: санкції росія Європейський союз

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