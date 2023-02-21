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Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)
фото з відкритих джерел

«Спочатку потрібно розстріляти Шойгу, а за ним Герасимова, а потім половину вашого ФСБ повісити, ось тоді і почнемо воювати»

Колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Спочатку потрібно розстріляти Шойгу, а за ним Герасимова, а потім половину вашого ФСБ повісити, ось тоді і почнемо воювати», – запропонував він.


 
Безлер також додав, що керівництво міноборони РФ важко сприймає стратегічні ходи української армії.

«Всі ці Герасимові, вони тупі... Наш президент, йорж з вусами – Пєсков, – такий же дебіл, як і Медведєв... У нас все керівництво це дебіли», – додав Безлер.
 
Ігор Безлер – російський диверсант, підполковник військової розвідки Росії, один із лідерів «ДНР», польовий командир незаконного збройного формування "ополчення Донбасу".
Підозрюється у скоєнні низки тяжких злочинів на території України: вбивства людей, захоплення державної влади, тероризм та інші.

Згідно з останньою інформацією про нього, він нині мешкає в окупованому Росією Сімферополі.

Нагадаємо, триває 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення

Теги: розвідка росія «ДНР» війна перехоплення

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