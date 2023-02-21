Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)

«Всі ці Герасимові, вони тупі... Наш президент, йорж з вусами – Пєсков, – такий же дебіл, як і Медведєв... У нас все керівництво це дебіли», – додав Безлер.



Ігор Безлер – російський диверсант, підполковник військової розвідки Росії, один із лідерів «ДНР», польовий командир незаконного збройного формування "ополчення Донбасу".

Підозрюється у скоєнні низки тяжких злочинів на території України: вбивства людей, захоплення державної влади, тероризм та інші.

Згідно з останньою інформацією про нього, він нині мешкає в окупованому Росією Сімферополі.